2024-08-09 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

حدد الاتحادُ الدوليّ، اليوم الجمعة، الطواقمَ التحكيميّة لمبارياتِ الجولةِ الثانية عن قارةِ آسيا للتصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026. وتمت تسميةُ الطاقم التحكيميّ الياباني لمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكويتيّ، والمؤلف من كيمورا هيرويوكي حكم ساحة والمساعدين اسادا تاكيشي و تاكيبي يوسوكي، و كاساهارا هيروكي حكماً رابعاً”. وسيكون القطري جاسم محمد الهايل مراقباً للحكام، ومشرف […]

ظهرت المقالة طاقم تحكيم ياباني يدير مباراة أسود الرافدين ضد الكويت أولاً على ايشان.