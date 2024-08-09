اسبانيا تتوج بذهبية أولمبياد باريس بخماسية على فرنسا

2024-08-09 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج المنتخب الأولمبي الإسباني، يوم الجمعة،بذهبية أولمبياد باريس لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 5-3 في نهائي منافساتدورة الألعاب الأولمبية 2024، على ملعب بارك دي برينس، حيث انتهى الوقت الأصليبالتعادل الإيجابي 3-3 .

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا 3-1، سجلمنتخب فرنسا اولاً في الدقيقة 12 من تسديدة رائعة عبر إنزو ميو، لمسها الحارسالإسباني قبل أن تدخل الكرة إلى المرمى.

وفي الدقيقة 18 عادل لاعب اسبانيا فيرمن لوبيز النتيجة،وسجلت اسبانيا هدفها الثاني في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم القناص فيرمن لوبيز،وفي الدقيقة 28 سجل لاعب اسبانيا أليكس الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة.

وفي الشوط الثاني سجلت فرنسا في الدقيقة الـ79 الهدفالثاني عن طريق اللاعب مغناس أكليوش، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح اسبانيا، وفيالدقيقة 90+2 سجل فرنسا هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح ماتيتا، لينتهيالشوط الثاني بالتعادل وتذهب المباراة للتمديد.

وفي الشوط الاضافي الأول سجل منتخب إسبانيا الاولمبي هدفهالرابع في الدقيقة الـ100 عن طريق اللاعب سيرخيو كاميلو، وفي الدقيقة 119 سجلتإسبانيا الهدف الخامس عبر كاميلو موجها الضربة القاضية لفرنسا في النهائي.