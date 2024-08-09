2024-08-09 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل منتخبُ الشباب مع نظيره اليمني بهدفٍ لكل منهما في المباراةِ التي أقيمت اليوم الجمعة في ملعبِ الفيحاء بالبصرة ، وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في البصرة بدر ناصر.وتأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ منتخبنا لدخول تصفياتِ كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول / سبتمبر المُقبل في مجموعةٍ تضم إلى جانبه منتخباتَ تايلاند والفلبين وبروناي، ويتأهل بطلُ المجموعة لنهائياتِ كأس آسيا، كما تتأهل أفضلُ خمسة منتخباتٍ تحصل على المركز الثاني في تصفياتِ مجاميع القارة إلى النهائياتِ أيضاً.