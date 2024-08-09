اجتماع أمني في نينوى يؤكد على ضرورة إدامة العمليات الاستباقية

2024-08-09 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقد عقد رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اجتماعاً غرب محافظة نينوى بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، لبحث الخطط الأمنية والتطورات الميدانية في قاطع المسؤولية.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، عقد اليوم الجمعة، اجتماعاً في مقر لواء 71 التابع للفرقة 15 بالجيش العراقي غرب محافظة نينوى بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي لمناقشة الخطط الأمنية والتطورات الميدانية في قاطع المسؤولية".وأضاف، انه "حضر الاجتماع قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح وقائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي وقائد عمليات غرب نينوى للجيش اللواء الركن علي فاضل عمران وقائد فرقة 15 اللواء الركن قتيبة الجبوري وعدد من قيادات هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط الأمنية والتطورات الميدانية في قاطق المسؤولية، حيث شدد المحمداوي خلال الاجتماع على ضرورة إدامة العمليات الاستباقية، وتعزيز الانتشار لاسيما في المناطق الصحراوية والحدودية، مشيدا بحجم التنسيق والتعاون بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية."