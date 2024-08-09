2024-08-09 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، نصب محولتي كهرباء ضمن محور طريق الزائرين النجف الأشرف - كربلاء المقدسة لفك الإختناقات وتأمين الطاقة للمواكب الحسينية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة النجف الأشرف، وصلت اليوم الجمعة محولتي كهربائية جهد ( ٣٣ / ١١ ك.ڤ) سعة (٣١،٥ mva) لفك الإختناقات في الشبكة."وأضافت، أنه "سيتم نصب المحولة الأولى في موقع طريق الجنة بالقرب من عمود ( ٢٢٠) لغرض فك الاختناق في محور طريق الزائرين (نجف - كربلاء)، فيما سيتم نصب المحولة الثانية ، في موقع التحدي بناحية الحيدرية لغرض فك الاختناق في محور طريق الزائرين (نجف - كربلاء) عمود (٦٠٠)."وكان وزير الكهرباء، وجه برفد طريق الزائرين بمحولات كهربائية وخطوط جديدة، لغرض تعزيز كفاءة الشبكة وتأمين إحتياجات المواكب الحسينية من الطاقة.