تعداد 2024.. التخطيط تعلن الجدول الزمني لعمليات الترقيم والحصر

2024-08-09 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، (9 آب 2024)، موعد انطلاق عمليات الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد السكاني المقرر في 20 تشرين الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الهدف من التعداد هو تنموي وبالتالي سيؤشر الفجوات التنموية ومواطن الخلل الموجودة في قطاعات التنمية، حيث إن هذه التأشيرة والإضاءة على الزوايا ستكون مفيدة جدا وستمثل مدخلات أساسية ورئيسية للخطة على أعتبار أنها تستهدف المعالجة".

وأضاف، أن "التعداد يشخص والخطة تعالج من خلال ما ستفرزه المؤشرات الرقمية الدقيقة على كل مفاصل الحياة، وستمثل إضافة مهمة ومرتكزا أساسيا".

وبين الهنداوي، ان "التعداد يجري بمراحل وتوقيتات زمنية، وأنجزنا المراحل وفق توقيتاتها الزمنية"، لافتا إلى، "إننا الآن في مرحلة تدريب الباحثين، حيث هناك 20 ألف باحث يتدربون استعدادا لانطلاق عمليات الترقيم والحصر والتي تتضمن ترقيم الدور والمباني والمنشآت في عموم البلاد".

وأوضح، ان "عملية الترقيم والحصر، ستنطلق نهاية شهر آب الجاري وتستمر لمدة شهرين، بعدها وتحديدا في تشرين الأول المقبل سيتم تدريب 120 ألف باحث عداد لتنفيذ التعداد في 20 تشرين الثاني 2024، وبالتالي نسير وفق المخطط ووفق التوقيتات الزمنية لخطة التعداد بمراحلها وتوقيتاتها الزمنية".



