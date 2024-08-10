2024-08-10 00:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازحددت مديرية الماء التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، موعد إنجاز مشروع ماء النجف الأشرف – الكوفة ، فيما بحثت مشروع الاتمتة والجباية الالكترونية في محافظة النجف الاشرف.وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في عمار عادل المالكي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "زيارته الى محافظة النجف الاشرف تأتي لمتابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، للمديرية العامة للماء والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي"، مبينا انه " تم عقد اجتماع في مقر مديرية ماء محافظة النجف مع الشركة المنفذة لمشروع الاتمتة والجباية الالكترونية واللقاء بالمحافظ والامين العام للعتبة العلوية المقدسة لمتابعة الجهد الساند الذي تقدمه المديرية العامة للماء خلال الزيارة الاربعينية من خلال الدعم بالاليات الحوضية وكذلك مراقبة نوعية المياه الصالح للشرب للمشاريع العاملة".وأضاف، أن "مشروع ماء نجف - كوفة يعمل بطاقة تصميمة 16 الف متر مكعب في الساعة، حيث يعمل على تغذية اكثر من 800 الف نسمة من سكان محافظة النجف المنطقة الشمالية من المحافظة، وايضا مركز قضاء الكوفة"، مؤكدا ان " هذا المشروع تبلغ نسبة انجازه بالوقت الحالي اكثر من 69 ‎%‎ من المؤمل انجازه في العام المقبل".