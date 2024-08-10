بتوجيه من القائد العام.. وفد أمني رفيع يصل الشريط الحدودي العراقي السوري

2024-08-10 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد وفد امني رفيع المستوى ، القطعات الأمنية على الشريط الحدودي العراقي السوري، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء اعراقية (واع)، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تفقد وفد أمني رفيع المستوى ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي يرافقهما القادة والمعاونين وهيئات الركن ، القطعات الأمنية في قيادتي نينوى وغربها وصولا إلى الحدود العراقية السورية وبعد جولة ميدانية تفصيلية، تم تقديم عرض وإيجاز شامل من قبل القادة ، إذ نوقشت على ضوء هذه العروض خطط اعادة الانفتاح ومسك القواطع وغلق الفجوات وتأمين العمق والاحتياط والإسناد من قبل قطعات الجيش والحشد الشعبي لقواطع الحدود بالإضافة الى اقتران الصنوف وإحكام كل النهايات على الحدود الفاصلة بين القواطع وتحديد الواجبات والمسووليات وتأمين القيادة والسيطرة ".واضافت، ان "هذه الزيارة الميدانية المكثفة تأتي لغرض اكمال متطلبات الاستعداد القتالي والإداري والفني وبما يتلائم مع نوع وطبيعة التحديات ،وأهمية توظيف الموارد المختلفة لبناء القدرات ورفع مستوى الجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد".واثنى القادة، بحسب البيان،" على الاستعداد والعزيمة والثبات والجهود الكبيرة التي تبذلها قطعاتنا البطلة بمختلف صنوفها في هذه الاماكن الصحراوية المترامية ،كما اشادوا بمستويات نسب الانجاز العالية للتحصينات والموانع واستخدام الموارد الفنية والتعاون والتنسيق العالي بين قطعات الجيش والداخلية والحشد الشعبي" .