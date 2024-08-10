إيمان خليف تهدي الجزائر الذهبية الثانية

2024-08-10 04:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتوجت البطلة الجزائرية، إيمان خليف بالميدالية الذهبية للملاكمة وزن 66 كجم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.تغلبت خليف على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 باجماع الحكام، فاصبحت أول ملاكمة جزائرية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية.كانت محاربة الصحراء نجحت في الوصول للنهائي، بعد فوزها في الدور الأول على حساب الإيطالية أنجيلا كاريني، قبل أن تتجاوز في الربع نهائي المجرية لوكا هاموري، ثم التيلاندية جانجايم سوانيفينج، في نصف النهائي.وفي منافسات نفس الوزن حققت تشن نين تشين من الصين تايبيه والتايلاندية جانجايم سوانافينج الميداليتين البرونزيتين.وأضافت خليف، الذهبية الثانية لرصيد الجزائر في الدورة، بعد مواطنتها كيليا نمور التي تمكنت في وقت سابق من تحقيق ذهبية الجمباز.واستطاعت إيمان خليف بهذا الانتصار التاريخي، أن ترد على كل الانتقادات التي طالتها خلال الدورة بشأن عدم الأهلية الجنسية، كما أصبحت أول ملاكمة جزائرية وعربية، تحقق الميدالية الذهبية في تاريخ الأولمبياد.وعاشت خليف قصة مثيرة للجدل في أولمبياد باريس 2024، بعد أن تعرضت لحملة كبيرة من التنمر والاتهامات بشأن الهوية الجنسية.