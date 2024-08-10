النني: دفعنا ثمن الإصابات والغيابات أمام المغرب

2024-08-10 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشف قائد منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 (محمد النني) سبب انهيار الفراعنة أمام المغرب، في لقاء تحديد المركز الثالث.وخسر منتخب مصر أمام المغرب بسداسية دون رد، في لقاء شهد حصول أسود الأطلس، على برونزية منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.وقال النني في تصريحات له في باريس :"للأسف دفعنا ثمن الإصابات والغيابات بهذه الخسارة الثقيلة أمام المغرب".وأضاف :"كنا نريد تحقيق ميدالية أولمبية ولكن للأسف تلقينا الهزيمة بطريقة محزنة لنا بسبب الأداء الباهت نتيجة الإجهاد الشديد للاعبي المنتخب".ونوه: "خضنا مباراة باراجواي في ربع النهائي لمدة 120 دقيقة، كما خسرنا أمام فرنسا في نصف النهائي بعد مباراة استمرت لمدة 120 دقيقة".وشدد :"لعبنا في 4 مدن مختلفة على مدار مشوار الأولمبياد بين نانت وبوردو وليون وباريس".وتابع: "منتخب مصر تلقى ضربة قوية بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون مع توالي المباريات".وأتم النني تصريحاته بالاعتذار للجماهير المصرية التي دعمت المنتخب في لقاء المغرب، والملايين خلف الشاشات التي كانت تحلم بالحصول على ميدالية أولمبية.المصدر: كورة