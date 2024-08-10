2024-08-10 09:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي لمدرسة “التابعين” التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فرق الإنقاذ في غزة تواصل انتشال عشرات الجثث والمصابين من تحت أنقاض المدرسة التي تعرضت للقصف. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن […]

ظهرت المقالة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في غزة أولاً على ايشان.