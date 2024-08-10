اليوم.. قمة مرتقبة تجمع قطبي مدينة مانشستر

2024-08-10 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية قمة مثيرة مساء اليوم السبت، حيث يلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي الدرع الخيرية 2024.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بينما أحرز مانشستر يونايتد كأس الاتحاد على حساب "السيتي" نفسه. ستكون المباراة التي تقام في ملعب ويمبلي فرصة لتقييم مستويات قطبي مدينة مانشستر مع انطلاقة الموسم الجديد 2024-2025.

وقبل بداية الموسم، لم تكن نتائج مانشستر يونايتد في جولته الأمريكية مثالية، حيث تلقى هزيمتين أمام آرسنال (1-2) وليفربول (0-3)، مقابل انتصار وحيد على ريال بيتيس (3-2).

أما مانشستر سيتي، فقد عانى أيضًا في جولته الأمريكية، حيث خسر ثلاث مباريات من أصل أربع أمام سلتيك الأسكتلندي، ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وحقق انتصارًا وحيدًا على تشيلسي.

ويُعد مانشستر يونايتد النادي الأكثر تتويجًا بالدرع الخيرية، حيث فاز باللقب 21 مرة، آخرها عام 2016، بينما حقق مانشستر سيتي هذا اللقب 6 مرات، آخرها عام 2019، ومنذ ذلك الحين خسر في المباراة النهائية 4 مرات على التوالي.

ومن المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي يوم 16 آب بمواجهة فولهام على ملعبه، بينما يبدأ مانشستر سيتي مشواره في 18 أغسطس بملاقاة تشيلسي خارج أرضه.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت بغداد، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.