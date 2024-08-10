2024-08-10 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الجمعة أن التضخم الألماني ارتفع إلى 2.6 ٪ في يوليو ، مؤكدا البيانات الأولية. ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.5 ٪ على أساس سنوي في يونيو. يشار إلى أن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أفاد بأن التضخم في ألمانيا انخفض إلى 2.5 ٪ في يونيو ، مؤكدا ما ورد في البيانات الأولية. ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا ، المنسقة لسهولة المقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، بنسبة 2.8 ٪ على أساس سنوي في مايو.