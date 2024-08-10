ما أسباب خسارة العراق للاستثمارات الاجنبية بالسنوات الماضية؟

2024-08-10 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تحدث رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي عن أسباب خسارة العراق للاستثمارات الاجنبية المباشرة طيلة السنوات الماضية. وقال العبيدي في منشور له على منصة فيس بوك وتابعته الاقتصاد نيوز، إن “برنامج الامم المتحدة الانمائي ذكر في اخر تقرير له عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة FDI ان اكثر من ٥ مليار دولار امريكي من الاستثمارات الاجنبية قد خرجت في ٢٠٢٣ ، مشيراً الى ان “البرنامج بأن منذ ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٣ خسر العراق استثمارات اجنبية باكثر من ٥٢ مليار دولار امريكي”. وأضاف ان “الاستثمارات الاجنبية تعتبر ذات اهمية كبرى للبلدان فهي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتزيد من فرص العمل وتساهم في نقل المعرفة”. وأوضح العبيدي ان “البلدان تحرص على زيادة الاستثمارات الاجنبية في دولها لكونها مصدر لدخول الاموال من غير ايرادات الدولة ومن غير الاستثمارات المحلية”. وأشار العبيدي الى ان “السبب الاساس لخروج هذه الاستثمارات من العراق هو بيئة الاعمال المتردية والتي تنقصها بالدرجة الاولى الشفافية والبيروقراطية المتراكمة وتعدد مصادر القرار وتضاربها في بعض الأحيان، بالاضافة الى عدم وجود قوانين واضحة لحماية اموال المستثمر الأجنبي”. وتابع ان “خروج هذه الاموال ايضا يعكس ان برامج دعم القطاع الخاص هي مجرد شعارات واهية وان الفكرة الشمولية والاشتراكية هي السائدة في تفكير اغلب المؤسسات الحكومية وضعف الاهداف الموضوعة على هيئات الاستثمار في المحافظات والتي ركزت بشكل اساس على الاستثمارات العقارية المحلية دون التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية ومشاريع الإنتاجية”. وبين العبيدي انه “طالما الفكر الاشتراكي والشمولي والرعوي هو المسيطر على مفاصل الجهات الحكومية سيظل استنزاف خروج الاستثمارات الاجنبية من العراق وسنفقد عاملا مهما يساعد في تطوير وتحسين الاقتصاد ويعمل على توفير فرص العمل”. وعلق العبيدي على “شعارات جذب المستثمرين الاجانب وتحسين بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية مؤكداً انها ستبقى شعارات ان لم تكن هنالك ارادة حقيقية تسعى الى توفير بيئة اعمال صحيحة تمتاز بثلاث عناصر اساسية وهي الشفافية والتسهيلات والحماية”.