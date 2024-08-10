محافظ البنك المركزي: لدينا برنامج تحولي واسع نحو الرقمنة

2024-08-10 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أوجود برنامج تحولي واسع نحو الرقمنة واستخدام أدوات الدفع الالكتروني. وقال العلاق في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، أن هناك برنامجا واسع اتحوليا نحو الرقمنة واستخدام أدوات الدفع الالكتروني بما يعزز هذا البرنامج الكبير، والذي نشهد اليوم تطورات تعكسها الارقام الحقيقية لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وأضاف العلاق: نوفر الآن البنى التحتية الواسعة لتمكين كل الأدوات والمنتجات للخدمات المالية، لكي تأخذ دورها، عاداً ذلك يلعب دوراً مهماً جداً في اقتصادنا الوطني وأيضاً في استثمار الطاقات الموجودة سواء كانت مادية أو بشرية. محافظ البنك المركزي العراقي، أشار الى أن هناك تكاملاً في الأدوار بين شركات الدفع الالكتروني والمصارف والبنك المركزي بطريقة متواصلة لأجل المضي بهذا المشروع الكبير. وأكد سوف نعكس حجم التطور بالأرقام في الفترة الماضية وكيف أصبح النمو كبيراً باستخدام هذه الأدوات. في شهر حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم 23044 للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.