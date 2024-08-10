2024-08-10 12:06:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض الرباع (علي عمار يسر) اليوم السبت منافسات وزن +102 كغم ضمن منافسات أولمبياد باريس (2024) إلى جانب أحد عشر لاعبًا يمثلون أبرز الرباعين على مستوى العالم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن" الرباع علي عمار يبدأ اليوم السبت نزالات وزن (+102) كغم ضمن منافسات أولمبياد باريس بمشاركة أحد عشر لاعبًا يمثلون أبرز الرباعين على مستوى العالم".وأضاف أن "الوفد العراقي المشارك في دورة الألعاب الاولمبية بباريس، يعقد آماله على الرباع علي عمار يسر من أجل حصد ميدالية أولمبية".وبين أن "يسر تدرب بشكل مكثف وسط معنويات عالية جداً من أجل محاولة المنافسة على حصد ميدالية ملونة مبيناً أن اللاعب يشعر بالحزن لعدم تمكن زملائه في الوفد العراقي من حصد أي ميدالية ".