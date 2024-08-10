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المفوضية تستكمل القرعة التكميلية لانتخابات برلمان كردستان

المفوضية تستكمل القرعة التكميلية لانتخابات برلمان كردستان
المفوضية تستكمل القرعة التكميلية لانتخابات برلمان كردستان
2024-08-10 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  أربيل

جرت في محافظة أربيل، اليوم السبت (10 آب 2024)، القرعة التكميلية لعملية منح المرشحين والأحزاب والتحالفات والمكونات، الأرقام، للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لعام 2024.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن آلية القرعة جرت وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس المفوضية، بعد قرار المحكمة الاتحادية ارجاع بعض مقاعد الكوتا ومشاركة أحزاب وتحالفات ومرشحين جدد ضمن القرعة العامة.

وأكد أن القرعة الأولى التي جرت في وقت سابق، شهدت انسحاب أحدهم تماماً، فيما تم تحويل 3 مرشحين من المقاعد العامة الى مقاعد المكونات، لذا تم إدراج هذه الأرقام الأربعة الى مقاعد جديدة في القرعة التكميلية.

وأوضح أن القرعة أسفرت عما يلي:

 الحركة الإسلامية الكردستانية 198 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني 190 

 وكانت القرعة الأولية أسفرت عما يلي:

 الاتحاد الوطني الكردستاني 129

 التحالف الوطني 162

 تحالف إقليم كردستان 133 

 حركة كوران 114

 الاتحاد الإسلامي 148

 جماعة العدالة 147

 الجيل الجديد 157

 الجبهة الشعبية 169

 حركة الموقف 161 

 تحالف العصر 164

 حركة العلاقات الإسلامية الكردستانية 123 

 الجبهة التركمانية 146

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