المفوضية تستكمل القرعة التكميلية لانتخابات برلمان كردستان

2024-08-10 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

جرت في محافظة أربيل، اليوم السبت (10 آب 2024)، القرعة التكميلية لعملية منح المرشحين والأحزاب والتحالفات والمكونات، الأرقام، للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لعام 2024.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن آلية القرعة جرت وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس المفوضية، بعد قرار المحكمة الاتحادية ارجاع بعض مقاعد الكوتا ومشاركة أحزاب وتحالفات ومرشحين جدد ضمن القرعة العامة.

وأكد أن القرعة الأولى التي جرت في وقت سابق، شهدت انسحاب أحدهم تماماً، فيما تم تحويل 3 مرشحين من المقاعد العامة الى مقاعد المكونات، لذا تم إدراج هذه الأرقام الأربعة الى مقاعد جديدة في القرعة التكميلية.

وأوضح أن القرعة أسفرت عما يلي:

الحركة الإسلامية الكردستانية 198

الحزب الديمقراطي الكردستاني 190

وكانت القرعة الأولية أسفرت عما يلي:

الاتحاد الوطني الكردستاني 129

التحالف الوطني 162

تحالف إقليم كردستان 133

حركة كوران 114

الاتحاد الإسلامي 148

جماعة العدالة 147

الجيل الجديد 157

الجبهة الشعبية 169

حركة الموقف 161

تحالف العصر 164

حركة العلاقات الإسلامية الكردستانية 123

الجبهة التركمانية 146