المفوضية تستكمل القرعة التكميلية لانتخابات برلمان كردستان
بغداد اليوم - أربيل
جرت في محافظة أربيل، اليوم السبت (10 آب 2024)، القرعة التكميلية لعملية منح المرشحين والأحزاب والتحالفات والمكونات، الأرقام، للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لعام 2024.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن آلية القرعة جرت وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس المفوضية، بعد قرار المحكمة الاتحادية ارجاع بعض مقاعد الكوتا ومشاركة أحزاب وتحالفات ومرشحين جدد ضمن القرعة العامة.
وأكد أن القرعة الأولى التي جرت في وقت سابق، شهدت انسحاب أحدهم تماماً، فيما تم تحويل 3 مرشحين من المقاعد العامة الى مقاعد المكونات، لذا تم إدراج هذه الأرقام الأربعة الى مقاعد جديدة في القرعة التكميلية.
وأوضح أن القرعة أسفرت عما يلي:
الحركة الإسلامية الكردستانية 198
الحزب الديمقراطي الكردستاني 190
وكانت القرعة الأولية أسفرت عما يلي:
الاتحاد الوطني الكردستاني 129
التحالف الوطني 162
تحالف إقليم كردستان 133
حركة كوران 114
الاتحاد الإسلامي 148
جماعة العدالة 147
الجيل الجديد 157
الجبهة الشعبية 169
حركة الموقف 161
تحالف العصر 164
حركة العلاقات الإسلامية الكردستانية 123
الجبهة التركمانية 146