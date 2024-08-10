مؤسسة وارث للصحة العامة تشارك في مؤتمر حشد الطبابة العلمي الثاني

2024-08-10 12:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشاركت مؤسسة وارث للصحة العامة، اليوم السبت، في مؤتمر حشد الطبابة العلمي الثاني في كربلاء المقدسة، والذي تقيمه معاونية شؤون الطبابة والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، وسط حضور أكاديمي وعلمي محلي وإقليمي ودولي كبير، بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية والعتبة الحسينية المقدسة، ومشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال نائب رئيس مؤسسة وارث للصحة العامة، علي حميد الشيخ راضي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، حيث نحن على أبواب المسيرة المليونية لأربعينية أبا عبد الله الحسين (ع) وما يصاحبها من زخم بشري استثنائي يتطلب التشاور في وضع الخطط التنظيمية وتنسيق الجهود الطبية والصحية والخدمية المقدمة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة".وأضاف أن "المؤتمر يتضمن إقامة ورش متخصصة ومعارض فنية متنوعة؛ تمثلت بمعرضين لمعاونية شؤون الطبابة، وبمشاركة شركات محلية ودولية للمساهمة في دعم الجهود الطبية ورفد المستشفيات والمفارز بالأدوية العلاجية الضرورية للزائرين المشاركين في المسيرة الاربعينية".ويشار إلى أن مؤسسة وارث للصحة العامة مؤسسة عراقية غير ربحية وغير حكومية تعتبر أحد تشكيلات هيئة الصحة والتعليم الطبي وتهدف الى دعم جهود الوقاية والرعاية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات وارث الدولية.