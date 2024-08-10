2024-08-10 12:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – ايفان ناصرأجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، القرعة الخاصة لأرقام التحالفات والمرشحين لانتخابات الإقليم.وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، في مؤتمر صحفي مشترك، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية تعمل على الحيادية في الانتخابات المقررة يوم 20 – 10، وسنستثمر خبرتنا كلها في هذه الانتخابات التي ستكون شفافة وبحضور الأمم المتحدة".وأضاف أنه "هنالك عدة فعاليات ستتم إقامتها هذا الأسبوع، وهي اختيار موظفي الاقتراع والتعريف بالأجهزة، والاجتماع مع البعثات الدبلوماسية".بدوره، قال رئيس الدائرة الانتخابية عباس فرحان حسن الفتلاوي خلال المؤتمر: "نعمل على إكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات بالطرق القانونية والمهنية والحيادية لضمان عدالة ونزاهة الانتخابات وللحفاظ على حقوق الجميع".من جهته، قال مدير دائرة العمليات وليد خالد عباس: إن "إجراءات القرعة ستكون كالآتي: 69 رقم في القرعة الأولى، مقاعد عامة، بعد قرار المحكمة الاتحادية وإرجاع مقاعد الكوتا".