2024-08-10 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف المهندس سلامة السرهيد، المعاون الخدمي لمحافظ ذي قار، خلال مشاركته في برنامج “هموم الناس” عبر إذاعة وتلفزيون الناصرية، عن وجود تقصير كبير من قبل بلدية الناصرية في أداء مهامها. وأوضح السرهيد أن هناك خللاً واضحاً في الأداء، إلى جانب وجود موظفين وعمال غير ملتزمين بواجباتهم وآليات مهملة،...

