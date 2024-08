2024-08-10 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار عن إطلاق مشروع مستقبلي يهدف إلى القضاء على الكثبان الرملية التي تهدد الأراضي شمال المحافظة. وأوضح رزاق العلي في تصريح لشبكة أخبار الناصرية أن منظمة Habitat، بالتعاون مع صندوق التنمية الكويتي، قد تقدمت بمشروع للحد من تحرك الكثبان الرملية شمال المحافظة، وهو تحدٍ...

The post شراكة استراتيجية بين الكويت ومنظمة Habitat لمكافحة الكثبان الرملية شمال ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.