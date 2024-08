كلية الزراعة في ذي قار تعلن عن مشروع جديد لإنتاج الفطر

2024-08-10 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت كلية الزراعة والأهوار في جامعة ذي قار عن بدء مشروع جديد لإنتاج نبات الفطر باستخدام طريقة السماد العضوي، وذلك بعد وصول المعدات الخاصة بالمشروع. وأوضح عميد الكلية، الدكتور مهدي صالح الزركاني، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن هذا المشروع تم تجهيزه بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية، بهدف...

