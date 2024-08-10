2024-08-10 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيناقش جميع الملاحظات التي أُثيرت بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد اليوم في بغداد، تابعتها منصة “إيشان، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث […]

ظهرت المقالة السوداني: مجلس شؤون المرأة سيناقشُ كل الملاحظات بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية أولاً على ايشان.