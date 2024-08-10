المركزي العراقي يعلن نمو الدفع الإلكتروني من 800 مليار إلى 2 تريليون دينار

2024-08-10 12:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، يوم السبت، زيادة قياسية في عمليات الدفع الإلكتروني من 800 مليار إلى 2 تريليون دينار في عام واحد، مشيرا الى أن المدفوعات الحكومية وصلت الى 912 مليار دينار خلال تموز 2024.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة متخصصة بتسريع التحول نحو الدفع الإلكتروني، نظمتها مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، تابعتها وكالة شفق نيوز.

وقال العلاق أثناء كلمته في الورشة، إن البنك المركزي العراقي يعمل جنباً إلى جانب البرنامج الحكومي وتوجه رئيس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني، ونفخر بما حققناه حتى الآن، مبينا أنه في عام 2023، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، مما يعكس تطور البنية التحتية والتوسع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص.

وأضاف، أن هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور في عام 2024، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من 2 تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ 800 مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، كما أصبحت 1 تريليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024، وشهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى 912 مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ 287 مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023.

وأشار العلاق إلى أن عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من 44 مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة بـ 183 مليون دينار في شهر تموز من العام 2023 ، و4.5 مليار دينار في كانون الأول 2023.

وكشف العلاق، عن ارتفاع هائلٍ في عدد نقاط البيع POS لتصل إلى أكثر من 50 ألف نقطة بيع هذا العام مقارنة بما يقارب 11 ألف نقطة بيع POS في بداية عام 2023، والآلاف منها في المؤسسات الحكومية بعد أن كانت صفر قبل انطلاق الحملة في حزيران 2023.

وعبر العلاق عن أمله في تبني المؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة في تقنيات الدفع الإلكتروني للعمل على متابعة وتطوير هذا الجانب المهم.