2024-08-10 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة المواكب الحسينية، اليوم السبت (10 آب 2024)، عن أعلان حالة الاستنفار في أكبر منفذ شرق العراق مع بدء تدفق الزوار من 7 جنسيات إسلامية.

وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" تم إعلان الاستنفار في منفذ المنذرية الحدودي مع إيران من جهة ديالى وهو الأهم على مستوى شرق العراق مع تدفق أولى قوافل الزوار من 7 جنسيات إسلامية اغلبها إيرانية للمشاركة في زيارة الأربعين".

واضاف ان" الهيئة نشرت 35 موكبًا خدميًا في المنذرية وهناك اكثر من 500 موكب اخر منتشرة في 3 محاور رئيسية ضمن حدود ديالى تشكل خطوط سير الزوار من الشمال والشرق والجنوب باتجاه العاصمة بغداد بشكل مباشر بالتنسيق مع غرفة العمليات العليا لادارة زيارة الأربعين".

واشار طاهر الى ان" منفذ المنذرية سيدخل مرحلة الذروة في تدفق الزوار خلال اسبوع، ما يدفعنا الى زيادة وتيرة الجهوزية ورفع مستوى الدعم الى مستويات اعلى تتلائم مع كثافة اعداد الزائرين".