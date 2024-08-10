2024-08-10 13:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف الأشرف، يوم السبت، بأن “مجزرة مدرسة التابعين” من الجرائم النكراء التي باءت بآثامها وحوش بشرية مبيناً أنهم يحظون بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى. وقال مكتب السيستاني فيي بيان ورد للمنصة “إيشان”، إنه “مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبرى في قطاع غزة […]

ظهرت المقالة مكتب السيستاني يعلّق على استهداف إسرائيل لـ”مدرسة التابعين”: وحوش بشرية تحظى بدعم الدول الكبرى أولاً على ايشان.