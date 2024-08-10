2024-08-10 13:24:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ما زال إنتاج النفط في العراق يتجاوز المستويات المستهدفة المحددة بوساطة أوبك؛ على الرغم من تسليم البلد العربي، إلى جانب روسيا وقازاخستان، خُطط تعويضات فائض إنتاج الخام إلى الأمانة العامة للتحالف عن الأشهر الـ6 الأولى من عام 2024. واتفقت بغداد، إلى جانب موسكو ونور سلطان، على تقليص إنتاج النفط تدريجيًا بواقع 2.284 مليون برميل يوميًا من يوليوتموز 2024 حتى سبتمبرأيلول 2025. ولامس إجمالي هذا الفائض 1.184 مليون برميل يوميًا من العراق، ونحو 480 ألف برميل يوميًا من روسيا، و620 ألف برميل يوميًا من قازاخستان. وأبدى العراق ثاني أكبر مُنتِج للنفط في أوبك محاولات جادة للالتزام الكامل بأي تخفيضات إضافية في إنتاج الخام من قبل أوبك، من شأنها أن تدعم استقرار سوق الخام العالمية. ويضم تحالف أوبك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عُمان والسودان وجنوب السودان. إنتاج النفط في العراق تجاوز إنتاج النفط في العراق مجددًا الحصص المستهدفة المحددة له بوساطة أوبك خلال يوليوتموز 2024، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة جدوى السياسات الداعمة لخفض الإنتاج من قبل التحالف، وفق ما أوردته وكالة أرغوس ميديا argus media. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة سومو Somo الحكومية المتخصصة في تسويق النفط في العراق أن إنتاج الخام في البلاد قد ارتفع بواقع 160 ألف برميل يوميًا، مسجلًا 3.99 مليون برميل يوميًا خلال يوليوتموز 2024. غير أن تلك الأرقام لم تشتمل على الإنتاج من إقليم كردستان العراق شمال البلاد، الذي يتمتع بحكم ذاتي. وبإضافة إنتاج النفط من إقليم كردستان يتجاوز إجمالي إنتاج النفط في العراق المستوى المستهدف من أوبك البالغ 4 ملايين برميل يوميًا. وفي يونيوحزيران 2024 لامس إنتاج النفط في العراق 4.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.1 مليون برميل يوميًا في مايوأيار 2024، بما في ذلك قرابة ما يتراوح بين 250 ألفًا و300 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان، بحسب تقديرات أرغوس. خُطط علاجية لم يستطع العراق الوفاء بمستهدفات إنتاج النفط المحددة له بوساطة أوبك في أي شهر خلال العام الجاري 2024. وإلى جانب دولتي قازاخستان وروسيا العضوتين في تحالف أوبك، أزاح العراق الستار عن خُطط في يونيوحزيران 2024 يكشف فيها عن تفاصيل آلية يعتزم انتهاجها لتعويض الزيادة في إنتاج النفط عن حصص أوبك. وتعكس الزيادة بإنتاج النفط في العراق ارتفاع الصادرات، والتي عُوِّضَت جزئيًا بانخفاض في الإمدادات إلى المصافي المحلية، وتقليل حرق الخام. ولامست صادرات الخام من محطة نفط جنوب البصرة 3.486 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يوليوتموز 2024، بزيادة قوامها 196 ألف برميل يوميًا، من 3.29 مليون برميل يوميًا في يونيوحزيران 2024، بحسب سومو. كما هبطت إمدادات النفط المخصصة للمصافي المحلية إلى 469 ألف برميل يوميًا في يوليوتموز 2024، من 475 ألف برميل يوميًا في يونيوحزيران 2024. ولم يتلقَّ الأردن أي صادرات من النفط العراقي في يوليوتموز 2024، بحسب بيانات لشركة سومو، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. غير أن البلدين العربيين وافقا مؤخرًا على تجديد اتفاقية إمدادات خام تزود بغداد بموجبها عَمَّان بـ15 ألف برميل يوميًا وفق شروط تفضيلية. استهلاك النفط في العراق لامس استهلاك العراق من النفط الخام 61 ألف برميل يوميًا لتوليد الكهرباء في شهر يوليوتموز 2024؛ تراجعًا من معدل الاستهلاك في يونيوحزيران 2024؛ ما يُعزى إلى إنشاء خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا الذي سيزود البلد العربي بسعة قدرها 300 ميغاواط خلال أشهر الصيف، بحسب سومو. وتابعت: إضافةً إلى ذلك فإن التوصيل بالشبكة مع الأردن والزيادة في إنتاج الغاز والواردات من إيران، كلها عوامل ساعدت في تقليص الاعتماد على النفط الخام. وكثيرًا ما أشارت بغداد إلى تعثر الجهود الهادفة لتعويض تجاوز مستهدف أوبك بشأن إنتاج النفط في العراق، بفعل غياب الشفافية حول إنتاج الخام من إقليم كردستان. وتوقّفت كردستان العراق عن تقديم بيانات الإنتاج في أعقاب نزاع على خط الأنابيب بين بغداد وتركيا تسبب في توقف 400 ألف برميل يوميًا من صادراتها في مارسآذار 2023. وسبق أن أكدت وزارة النفط العراقية سهولة تعويض زيادة إنتاج النفط في العراق عن مستهدف أوبك عقب انتهاء موسم الصيف وبدء انخفاض درجات الحرارة، في تصريحات أدلت بها إلى أرغوس. دول لم تحقق أهدافها في مقابل الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية مستهدفات أوبك، لم يَقْدِر عدد من أعضاء التحالف على تحقيق أهداف الإنتاج الخاصة به خلال الأشهر الأخيرة. فقد لامس إنتاج أذربيجان من النفط 80 ألف برميل يوميًا؛ أي أقلّ من هدفها البالغ 550 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، كما انخفض إنتاج ماليزيا من الخام عن المتوقع، بمتوسط 40 ألف برميل يوميًا خلال المدة ذاتها. وبالمثل هبط إنتاج السودان من الخام إلى 20 ألف برميل يوميًا فقط، قياسًا بمستويات ما قبل اندلاع الحرب الأهلية البالغة نحو 70 ألف برميل يوميًا. كما سجّل جنوب السودان، الذي يعتمد بشكل كامل على السودان في صادراته، تراجعًا في إنتاجه من الخام إلى أكثر من النصف، نتيجة استمرار إغلاق خط الأنابيب الرئيس في السودان.