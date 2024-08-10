العراق يدين الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" شرقي غزة

2024-08-10 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أدان العراق، اليوم السبت (10 آب 2024)، الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" شرقي غزة وجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف فجر السبت مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي غزة".

وقالت: "هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتُظهر تجاهل الكيان الإسرائيلي للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة".

وجددت موقف العراق بـ"التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته"، وأكدت على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل".