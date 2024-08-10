2024-08-10 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن نادي ديالى الصاعد حديثاً لدوري نجوم العراق التعاقد مع المهاجم الكونغولي دوكابيل مولوكو، قادماً من نادي الصداقة الليبي.وقال نادي ديالى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "إدارته أنهت ملف التعاقد مع المحترفين للموسم المقبل (2024-2025) بضم المهاجم الكونغولي دوكابيل مولوكو، قادماً من نادي الصداقة الليبي والتعاقد أيضاً مع اللاعبين عبد العباس إياد، والظهير الأيسر كوسرت بايز".وأضاف أن " إدارة النادي سبق لها وأن تعاقدت مع لاعب الارتكاز حسين منذور، والظهير الأيمن أحمد خالد، بجانب ضم الحارس علي رمضان، والتعاقد مع لاعب الارتكاز الكاميروني ناثانيل نانجولو".وأوضح أن" النادي تعاقد أيضاً مع الحارس علي جاسم، بجانب تجديد تعاقده مع علي خالد للموسم السابع على التوالي، وضم الحارس وسام محمد، وكذلك ضم المدافع الموريتاني بكاري أنداي، وعمر عبد الرحمن، وأنس مالك، بجانب تجديد عقد صديق جمال، وضم المدافع حبيب عمر فوفونا، وعلي كريم".وكان نادي ديالى قد ‎جدد في وقت سابق، الثقة في الجهاز الفني بقيادة صديق حنون، الذي تأهل بالفريق للنسخة المقبلة من دوري نجوم العراق.