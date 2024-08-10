2024-08-10 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن الحكومة تمكنت من نصب أجهزة القسطرة في جميع محافظات العراق، فيما أشار إلى أن الكوادر الطبية استطاعت إجراء العديد من العمليات القلبية المعقدة التي كانت تجرى سابقاً خارج العراق.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً مع مديري المراكز التخصصية لطب وجراحة القلب وشعب القسطرة بالمستشفيات في بغداد والمحافظات بحضور الوكيل الفني للوزارة هاني العقابي والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة وهيئة المراكز التخصصية".وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش احتياجات المراكز القلبية والخطط الصحية لتطوير عمل المراكز ضمن منهاج البرنامج الحكومي".وبين الوزير خلال الاجتماع، أن "البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاصاً بالمراكز التخصصية ومن بينها المراكز التخصصية للقلب وشعب القسطرة".وأضاف أن "وزارة الصحة استطاعت وخلال العام الأول من عمر الحكومة تنصيب 19 جهاز قسطرة في عموم العراق، والآن وخلال العام الثاني من عمر الحكومة تمكنت من نصب العديد من الأجهزة وغطت جميع محافظات العراق".وأشار إلى أن "وزارة الصحة أبرمت عشرات العقود مع شركات محلية وأجنبية لتوفير أدوية الأمراض القلبية، وتمكنت من توفير جميع الأدوية بفضل الدعم الحكومي ورئاسة الوزراء".وأكد الحسناوي، على "أهمية العمل المضاعف والاستمرار بتطوير الكوادر البشرية خاصة وأن العراق قطع شوطاً في تطوير العمل، واستطاعت الكوادر إجراء العديد من العمليات القلبية المعقدة التي كانت تجرى سابقاً خارج العراق آخرها عمليات زراعة القلب الصناعي في مستشفى الناصرية للقلب".