وزير الداخلية يشرف على تخرج دورة آمري التشكيلات من المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري

2024-08-10 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأشرف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على تخرج دورة آمري التشكيلات الرقم /١ من المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري/جناح القيادة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الضباط الذين هم برتبة عميد وعقيد في هذه الدورة التي استمرت لمدة ست أشهر متواصلة، وتلقوا دروساً علمية وعملية مكثفة على يد أساتذة مختصين"، مشيرا الى أن "الدورة تهدف الى تأهيل الضباط لشغل مناصب آمري التشكيلات في القيادات التي ينتمون إليها".وأضاف البيان: "الشمري اطلع على أهم الدروس التي يتلقونها، واستمع الى احتياجاتهم وطلباتهم"، مؤكداً على "مواكبة التطور العلمي الحاصل في عدد من الدول ووضع المناهج الحديثة في جميع الدورات التدريبية التي تقام في وزارة الداخلية".وأشار البيان الى أن "الوزير أجرى جولة في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وزار عدداً من المفاصل في هذه المؤسسة التدريبية المهمة من بينها قسم العلوم الجنائية والمختبرات والتقى بعدد من العاملين فيه واطلع على أهم الواجبات التي يقوم بها".