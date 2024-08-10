صفقة ميلان المنتظرة تختار قميص كاكا

2024-08-10 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام إيطالية، اليوم السبت (10 آب 2024)، عن اقتراب نادي ميلان من تعزيز صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال، ظهير توتنهام هوتسبير الانجليزي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبور"، أن ظهير توتنهام سينضم لميلان بعقد يربطه لـ5 سنوات، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 15 مليون يورو بالإضافة للمكافآت"، مشيرة الى انه "رغم عدم إتمام الصفقة رسميا إلى الآن، إلا أن رويال أعرب عن رغبته في ارتداء القميص رقم 22، والذي ارتداه من قبل مع ريال بيتيس وإشبيلية.

وبينت ان إيمرسون كان من المفترض أن يصل إلى ميلانو اليوم السبت، إلا أن مصادر عديدة قالت إنه سيصل غدا، على أن يجري الفحوصات الطبية الإثنين.

ويعد القميص 22 ذو قيمة خاصة في ميلان، نظرا لأن البرازيلي كاكا ارتداه من قبل مع الروسونيري.

المصدر: وكالات