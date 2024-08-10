2024-08-10 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

قبل سنوات أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، مجموعة من التوجيهات للسائرين في طريق المشاية لأداء الزيارة الأربعينية. وتضمنت التوجيهات، عدداً من الوصايا للرجال والنساء، بينها الالتزام بالصلاة والستر والحجاب والإكثار من ذكر الله في مسيرتهم وتحرّي الإخلاص في كل خطوة وعمل. أدناه نص التوجيهات التي أصدرها السيد السيستاني: وبعد فإنه ينبغي […]

ظهرت المقالة موصياً بتجنّب “الألبسة الضيّقة”.. توجيهات السيد السيستاني لمشّاية الزيارة الأربعينية أولاً على ايشان.