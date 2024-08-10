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الكيان يعلن اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس وليد السوسي جنوبي غزة

الكيان يعلن اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس وليد السوسي جنوبي غزة
الكيان يعلن اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس وليد السوسي جنوبي غزة
2024-08-10 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

  أعلن جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس وليد السوسي، بقصف جوي جنوبي قطاع غزة. وذكر الجيش، في بيان: “في الليلة الماضية، هاجمت طائرات مقاتلة، وليد السوسي، أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس ورئيس جهاز الأمن العام لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة”. وأضاف: “كان السوسي شريكا فعالا […]

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