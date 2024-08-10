2024-08-10 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس وليد السوسي، بقصف جوي جنوبي قطاع غزة. وذكر الجيش، في بيان: “في الليلة الماضية، هاجمت طائرات مقاتلة، وليد السوسي، أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس ورئيس جهاز الأمن العام لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة”. وأضاف: “كان السوسي شريكا فعالا […]

ظهرت المقالة الكيان يعلن اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس وليد السوسي جنوبي غزة أولاً على ايشان.