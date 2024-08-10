اليونسكو والقضاء يدربان قضاة "النشر والإعلام" على استخدام الذكاء الاصطناعي

2024-08-10 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مكتب يونسكو العراق، بالتعاون مع القضاء العراقي، اليوم السبت، اختتام دورة تدريبية مكثفة لقضاة محاكم النشر والإعلام في بغداد والمحافظات.وذكر بيان للمكتب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مكتب يونسكو العراق اختتم دورة تدريبية مكثفة لقضاة محاكم النشر والإعلام في بغداد والمحافظات، تناولت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وقانوني في المحاكم العراقية، حيث جرت الدورة في معهد التطوير القضائي، بمشاركة قضاة من مختلف المحاكم في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان".وأضاف البيان، أن "التدريب يأتي في إطار مشروع "كسر حاجز الصمت"، الذي يهدف إلى تعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في مرحلته الثانية والممول من السفارة الهولندية في العراق".وأشار إلى، أن "التدريب تضمن مواضيع أساسية تتعلق بـ "المحاكم الذكية"، وتحليل النصوص القانونية، والتنبؤ بالجريمة، وإصدار القرارات، والإدارة القضائية، وكيف تتم هذه المراحل عبر الذكاء الاصطناعي، كما عرضت اليونسكو نماذج عالمية للمحاكم التي تعتمد الذكاء الاصطناعي ونماذج من المحاكم الذكية".وواصل البيان، أن "التدريب شمل أيضًا مناقشات حول الجرائم التي تُرتكب باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بمساعدته، وكيف يمكن أن تتعامل معه المحاكم العراقية، فضلاً عن جزء مخصص لمعايير حرية التعبير وقضايا الصحافة والإعلام، التي أدارها قاضي محكمة النشر في بغداد، القاضي عامر حسن".ولفت إلى، أن "الدورة اختتمت بجملة من التوصيات في تعزيز حرية التعبير وسلامة الصحفيين"، وأكدت التوصيات على، "الدور البارز الذي يتوقع أن يلعبه مجلس قضاة حرية التعبير العراقي، الذي يضم 39 قاضيًا وقاضية، باعتباره نموذجًا رائدًا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا وغرب آسيا".