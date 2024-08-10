وزير الصحة: رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر تنفيذ برنامج الإدارة الحديثة

2024-08-10 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر تنفيذ برنامج الإدارة الحديثة، فيما بين أن البرنامج ماضٍ بطريق النجاح خدمة للمواطن الميساني.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحسناوي ترأس اجتماعاً مع مجلس إدارة مستشفى الحكيم في ميسان بحضور الوكيل الفني للوزارة هاني العقابي والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة وصحة ميسان وشركة شام كروب التركية المشغلة للمستشفى"، ولفتت الى أن "الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية والمتابعة المستمرة من قبل الوزير لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل برنامج الإدارة الحديثة المشتركة".وذكر الوزير خلال الاجتماع – بحسب البيان - أن "هناك متابعة دورية ودعم مباشر من قبل رئيس الوزراء لإنجاح برنامج الإدارة الحديثة كون المستفيد الأول من هذا البرنامج هو المواطن ويضمن تقديم خدمة صحية مميزة"، مشيرا إلى أن "برنامج الإدارة الحديثة والتشغيل المشترك ليس أمامه إلا النجاح، وهناك تقدم واضح في مضي المشروع في ظل حكومة الخدمات".وبين أن "الإدارة الحديثة لمستشفى الحكيم جاء لإنصاف أهالي ميسان وتطوير الواقع الصحي في المحافظة"، موضحاً أن "حكومة الخدمات حريصة على تطوير الواقع الصحي في محافظة ميسان، والآن بدأت ثمار البرنامج بالوضوح لتحقيق طفرة نوعية في الخدمة الصحية وتقليل العناء على المواطن الميساني".