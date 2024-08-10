2024-08-10 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب أمير المعموري، عن صفقة أبرمتها وزارة التجارة قبل أكثر من سنتين، كلفت الدولة 108 مليارات دينار، بعد اختلاس أموال “الشاي الفاسد”. ويقول المعموري، في تدوينة له تابهعتها منصة “إيشان”، إن “هناك عملاً مستمراً لغرض استرداد مبلغ صفقة الشاي الفاسد، الذي يُتابع منذ سنتين”. وأضاف، أن “مبلغاً يقدر بـ 108 مليارات ضمن للمقصرين […]

ظهرت المقالة صفقة الشاي الفاسد.. 108 مليارات دينار تطير من “راس القوري” لحسابات المختلسين أولاً على ايشان.