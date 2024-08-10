2024-08-10 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وصل وفد ايراني الى محافظة البصرة، اليوم السبت، في رحلة نهرية تجريبية عبر شط العرب، تمهيداً لتطبيق الاتفاق النهري بين البلدين. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “وفداً رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل محافظة البصرة، عبر شط العرب في رحلة نهرية تجريبية، انتهت بمنفذ التكسي النهري في العشار”. وأضاف، أن “الوفد […]

ظهرت المقالة من إيران إلى العراق.. رحلة تجريبية عبر شط العرب تمهيداً لتطبيق الاتفاق النهري أولاً على ايشان.