تفاصيل لقاء السوداني مع محافظ ديالى الجديد

2024-08-10 19:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس مجلس محافظة ديالى

••••••••••





استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس مجلس محافظة ديالى السيد عمر معن الكروي.





وأشار سيادته، خلال اللقاء، إلى أهمية تكامل العمل داخل الحكومات المحلية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي فيها؛ من أجل تحقيق الأهداف التي خططت لها كل محافظة، وبما ينسجم مع رؤية الحكومة وسياساتها المؤطرة ضمن برنامجها التنفيذي وأولوياته.





وأكد السيد السوداني حاجة محافظة ديالى إلى الانسجام في الأداء وتعضيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات أبناء المحافظة، من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة التي خططت لها الحكومة في مجال البنى التحتية، بما يرتقي بأوضاع محافظة ديالى، ويسهم في تحسين واقعها الخدمي والاقتصادي.





•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

10- آب-2024