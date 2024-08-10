2024-08-10 19:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم السبت (10 آب 2024)، عن وجود اجتماعات مهمة داخل البيت السني ستعقد الأسبوع المقبل لحسم عقدة رئيس البرلمان والخروج بمرشح توافقي، مبيناً أن سالم العيساوي الأكثر حظوظاً بشغل المنصب.

وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السنية عقدت خلال الاسبوع الاول من اب الجاري عدة اجتماعات من اجل المضي في توافق يقود الى انهاء عقدة منصب رئيس مجلس النواب باعتباره استحقاق المكون السني".

واضاف أن "جميع الاجتماعات لم تنجح لغاية الآن في تجاوز خلافات القوى السنية مع وجود اجتماعات مهمة يومي الاحد والاثنين ربما تسفر عن نتائج مهمة تقود لخلق توافق يحدد مسار اختيار رئيس البرلمان مع الاشارة الى أن النائب سالم العيساوي هو الاكثر حظوظا بالمضي في اي مسار توافقي قادم".

واشار الخالدي الى ان "الاطار التنسيقي داعم لاي موقف موحد للقوى السنية حيال حسم هذا المنصب لان تأخيرها ليس في صالح اي طرف والكرة الان في ملعب القوى السنية بكل عناوينها".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.