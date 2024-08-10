النقل: تشكيل لجنة خاصة باستملاك أراضي مشروع طريق التنمية

2024-08-10 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، إنجاز أكثر من 90% من التعارضات في مشروع طريق التنمية، وفيما كشفت عن تشكيل لجنة لاستملاك أراض للمشروع، لفتت إلى أن مسارات طريق التنمية ستكون بعيدة عن مراكز المدن والتجمعات السكانية.وقال المدير العام للشركة يونس الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " تم تشكيل لجنة ديوانية عليا خاصة باستملاك أراض لمشروع طريق التنمية بعد مصادقة 10 محافظات على المسار، إذ تم تثبيت المسار الرئيسي للمشروع".وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استملاك الأراضي تمهيدا لاستكمال التصاميم والذهاب نحو إجراء مناقصات لاستقطاب الشركات العالمية".وتابع، أن "استملاك الأراضي التابعة إلى الدولة لمشروع طريق التنمية سيتم بقرار حكومي وستتحول ملكية الأراضي من الجهات المالكة إلى المشروع، أما الأراضي التابعة للمواطنين فإنها ستخضع إلى قانون الاستملاك وستكون هنالك تعويضات مجزية".ولفت الكعبي إلى، أن "أكثر من 80% من الأراضي هي تابعة إلى الدولة"، موضحاً، أن "مسارات طريق التنمية تم اختيارها بدقة وبعيدة عن مراكز المدن والتجمعات السكانية".وبشأن التعارضات التي تواجه المشروع، أوضح الكعبي، أنه "تم عقد لقاءات فنية مع العديد من الوزارات لرفع التعارضات، وسيتم وضع حلول لجميع التعارضات وتم إنجاز أكثر من 90 بالمئة هذه التعارضات".