كومو يمنح علي جاسم رقم 14
2024-08-10 19:24:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
منح نادي كومو الإيطالي، اليوم السبت، اللاعب العراقي علي جاسم رقم 14.
ونشر النادي في حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعب العراقي علي جاسم وهو يرتدي قميص النادي برقم 14.
وكان نادي كومو الإيطالي أعلن رسميا التعاقد مع اللاعب علي جاسم في 24 من شهر تموز الماضي.
منح نادي كومو الإيطالي، اليوم السبت، اللاعب العراقي علي جاسم رقم 14.
ونشر النادي في حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعب العراقي علي جاسم وهو يرتدي قميص النادي برقم 14.
وكان نادي كومو الإيطالي أعلن رسميا التعاقد مع اللاعب علي جاسم في 24 من شهر تموز الماضي.