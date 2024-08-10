تسلا توقف تلقي طلبات حجز النسخة الأرخص من Cybertruck

2024-08-10 19:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقفت شركة تسلا على تلقي طلبات حجز النسخة الأقل تكلفة من شاحنتها سيابرترك، والتي يبلغ سعرها 61 ألف دولار، بينما طرحت النسخة الأعلى والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، للطلب الفوري والتسليم في أقرب وقت خلال هذا الشهر، وذلك طبقاً لبيانات على موقع تسلا الإلكتروني. تراقب تسلا الطلب والعرض على شاحنة سايبرترك عن كثب، لأن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خصص موارد الشركة لتطوير الشاحنة ويخطط لصنع 200 ألف شاحنة سنويًا. في تشرين الأول، قال ماسك إن تسلا لديها مليون حجز للشاحنة. وأشار بعض العملاء إلى أنهم ينتظرون إصدارات أقل تكلفة، لأن الأسعار أعلى ومدى القيادة أقل من المتوقع في الأصل. باعت تسلا من شاحنتها Cybertruck ما يقرب من 4800 وحدة في يوليو وهو أفضل شهر لها حتى الآن مما يجعلها السيارة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة بسعر يزيد عن 100000 دولار، وفقًا لشركة Cox Automotive. وقال متحدث باسم شركة Cox في رسالة بالبريد الإلكتروني: لقد باعوا أكثر من 16000 وحدة حتى الآن، لكن الحفاظ على حجم مرتفع عند نقطة السعر هذه سيكون تحديًا. بدأت عمليات تسليم Cybertruck التي تتميز بتصميم خارجي شبه منحرف غير تقليدي مستوحى من فيلم Blade Runner وجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ في نوفمبر 2023 بعد سنوات من التأخير وزيادة الإنتاج الصعبة. قدر ماسك في عام 2019 أن تكلفة الشاحنة ستبلغ 40000 دولار وستكون قادرة على السفر لمسافة 500 ميل أو أكثر بشحنة واحدة. لم يعد موقع Tesla على الويب يوفر خيار حجز نسخة بقيمة 61000 دولار من Cybertruck، والتي تم تقديمها سابقًا بمدى 250 ميلًا وتسليم مستهدف في عام 2025. ومن المتوقع أن يتم تسليم طراز Foundation Limited Series بمحركين بسعر 99,990 دولارًا أمريكيًا بمدى 318 ميلًا في وقت مبكر من هذا الشهر بينما يتوفر طراز Foundation Cyberbeast ثلاثي المحركات بسعر 119,990 دولارًا أمريكيًا بمدى 301 ميلًا اعتبارًا من تشرين الاول.