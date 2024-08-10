الزراعة: نجاح زراعة أكثر من مليوني نخلة وتصدير 650 ألف طن من التمور

2024-08-10 19:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، السبت، النجاح بزراعة أكثر من مليوني نخلة بعهد الحكومة الحالية، وفيما كشفت عن الأعداد الكلية، أشارت إلى أن مشروع زراعة النخيل تحول لمشروع ناجح بعد عقود من الخسائر وبصادرات سنوية تجاوزت 650 ألف طن. وقال الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن أعداد النخيل تراجعت بسبب الحروب العبثية للنظام المباد إلى ما يزيد عن 8 ملايين نخلة بعد أن وصلت قبلها في ثمانينيات القرن الماضي إلى 33 مليوناً. وأضاف، أن الحكومة الحالية أوجدت مقومات لإنعاش زراعة النخيل وتحويله من مشروع غير منتج إلى مشروع ناجح نتيجة تحسن الوضع الأمني وتوفير طرق الري الحديثة وكذلك الاهتمام غير المسبوق من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث عممت الحكومة طريقة الزراعة النسيجية التي تسرع عمر الإنتاج للنخلة إلى سنتين أو ثلاث كحد أقصى حيث نجحنا بزراعة أكثر من مليوني نخلة كمرحلة أولى لتصل أعداد النخيل في العراق إلى أكثر من 22 مليوناً لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتابع، أن الكثير من الفلاحين الذين تركوا زراعة النخيل عادوا لممارسة العمل نتيجة توفر مقومات النجاح ما مكن العراق من تصدير 650 ألف طن من التمور خلال العام الماضي فقط.