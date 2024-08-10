رئيس أركان الجيش ومحافظ كربلاء المقدسة يبحثان "خطة الأربعين" وتوزيع محاورها

2024-08-10 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الاستعدادات الجارية لتأمين الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين.وذكر بيان لوزارة الدفاع- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، زار محافظة كربلاء المقدسة، يرافقه قائد القوات البرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش".وأضاف البيان، "بحث رئيس أركان الجيش مع محافظ كربلاء المقدسة الاستعدادات الجارية لتأمين الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، حيث أكد الجانبان على، "أهمية التنسيق بين الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية لحين انتهاء مراسم الزيارة".وتابع البيان، أن "يار الله زار قيادة العمليات وعقد أجتماعاً أمنياً موسعاً، بحضور القيادات العسكرية وممثلي الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية وقادة الحشد الشعبي وممثلي العتبتين الحسينية والعباسية، إذ تم عرض الإيجازات الخاصة بالخطة الأمنية، وتوزيع المحاور بما يؤمن وصول الزائرين الوافدين صوب المحافظة، بالإضافة إلى تعاون الوزارات الخدمية ومفارز الطبابة لدعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن وسلامة الزائرين، لحين عودتهم إلى ديارهم".