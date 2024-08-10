ارتفاع تكاليف شحن الحاويات من الصين لأعلى مستوياتها منذ عامين

2024-08-10 20:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت تكاليف شحن الحاويات من الصين إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022، وذلك بعد أن تضاعفت أسعار الشحن أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الجاري 2024. تبلغ تكلفة شحن حاوية بطول 40 قدماً من شنغهاي إلى نيويورك الآن حوالي 9 آلاف دولار أميركي وحوالي ثمانية آلاف دولار إلى لوس أنجلوس. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بانخفاض حاد في حجم عبور قناة السويس، والاضطرابات في بعض الموانئ في آسيا، وزيادة الطلب بسبب إعادة تخزين المخزون. ومن شأن ارتفاع ارتفاع تكاليف الشحن المتزايدة أن تؤدي إلى تأجيج التضخم، وبما قد يؤثر بدوره بشكل مباشر على السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية. وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من أن المستثمرين يقللون من تقدير خطر ارتفاع تكاليف الشحن والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وكانت تكلفة نقل حاوية بطول 40 قدماً بين آسيا وشمال أوروبا قد ارتفعت في وقت قصير إلى أكثر من الضعف منذ نيسان من 3223 دولاراً إلى 8461 دولاراً بحلول الأسبوع الأخير من تموز الماضي، وفقًا لمتخصصي بيانات الشحن Xeneta، بعد تكثيف هجمات الحوثيين على السفن التي تسافر عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس. عندما بدأت أسعار الشحن في الارتفاع في كانون الأول، كان صناع السياسات متفائلين بأن ذلك لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية كما فعلت زيادة أكبر بكثير بعد الوباء. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أشارت إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة باعتبارها خطرا يهدد التضخم، لأنها قد تدفع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن إلى الارتفاع في الأمد القريب. ولا يرى محللون احتمالات كبيرة لانخفاض تكاليف الشحن في الوقت الراهن، بالنظر إلى التوترات المستمرة في البحر الأحمر، والإضرابات المحتملة في الموانئ الأميركية والألمانية، وانخفاض مستويات المياه في قناة بنما، والاندفاع المبكر عن المعتاد لبناء المخزونات قبل موسم العطلات، بحسب التقرير. تذبذبت أسعار شحن الحاويات بشكل كبير بين كانون الثاني 2023 وآذار 2024. وانخفضت أسعار الشحن إلى أدنى مستوى لها في تشرين الأول 2023، عندما كان السعر السائد لحاوية بطول 40 قدمًا 1342 دولارًا فقط. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الشحن العالمي بشكل عام، ليتجاوز 5800 دولار في حزيران 2024، وفق بيانات statista. وبحسب بياناتworld container index، فإن أسعار الشحن البحري ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بنسبة تجاوزت الـ 200، في أعلى مستوى مسجل منذ منتصف أيلول 2022.