محمود أبو العباس: الإمام الحسين نموذج عابر للانتماء الفئوي

2024-08-10 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد الفنان محمود أبو العباس، اليوم السبت، وجود إجماع على أن الإمام الحسين عليه السلام هو قدوة في انتصار الإيمان وسيظل نموذجاً عابراً الانتماء الفئوي.أبو العباس الذي يستعد للعب دور البطولة في المسرحية الحسينية "موكب أبو مهيدي"، أكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المسرحية من تأليف أمير علي الحسون، وتشاركه البطولة فيها الإعلامية انسجام الغراوي، وهي من إخراج الفنان غانم حميد".وأضاف، أن "كل إنسان ينظر للإمام الحسين عليه السلام من زاوية ثقافته المجتمعية الخاصة"، مبينا، أن "كل من يستعير طريق الشهادة يسير على طريق الإمام الحسين عليه السلام، سواء كان مسلماً أو غير مسلم".ولفت إلى، أن "معركة كربلاء، أخذت تسميات جوهرية، منها واقعة الطف، وانتصار الدم على السيف و صفات كثيرة؛ لأنها أوسع من التوصيف"، مؤكدا، أن "المسلمين يطلقون على الإمام الحسين عليه السلام لقب "سيد الشهداء" وتبعهم في ذلك المؤرخون العرب والأجانب، ما يدل على عظمة الواقعة وهيبة الإمام الحسين عليه السلام".يذكر أن مسرحية، موكب أبو مهيدي، ستعرض على مسرح الرشيد خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.