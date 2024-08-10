طقس العراق.. الحرارة تلامس الـ 50 درجة نهاية الأسبوع الجاري

2024-08-10 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم السبت (10 آب 2024)، عودة الدرجات الخمسينية في البلاد بشكل مؤقت نهاية الأسبوع الجاري.

وقال السلامي في منشور على (فيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "الأجواء الصيفية الاعتيادية تستمر في عموم مناطق البلاد لغاية يوم الثلاثاء المقبل حيث تسود رياح الشمال ودرجات الحرارة حول المعدلات العامة".

وأضاف أن "نهاية الاسبوع يطرأ ارتفاعا مؤقتا يتركز في المدن الجنوبية وبعض مناطق الفرات الاوسط وتسجل بعض مناطقها درجات تلامس الـ 50 ثم تعود للانخفاض مطلع الاسبوع المقبل، في حين تستمر دون الخمسين في بقية المدن".