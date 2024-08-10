2024-08-10 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج مانشستر سيتي بطلاً لدرع المجتمع للمرةالسابعة في تاريخه على حساب جاره مانشستر يونايتد، بعدما أسقطه بركلات الترجيح7-6، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 السبت على ملعب ويمبلي.

وسجّل هدفي النسخة الـ122 من البطولة التي تجمع بين بطليالدوري والكأس في إنكلترا البديلان الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو ليونايتد (82)والبرتغالي برناردو سيلفا لسيتي (89).

وأضاع جادون سانشو وجوني إيفانز ركلتيهما الرابعةوالثامنة توالياً للشياطين الحمر، قبل أن يُترجم السويسري مانويل أكانجي ركلتههدفاً، مهدياً فريقه لقباً غائباً عن خزائنه منذ العام 2019 حين هزم ليفربولبالطريقة ذاتها.