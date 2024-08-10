2024-08-10 21:06:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – خاص غزة الصامدة أو المنكوبة أو مقبرة أهلها، المدينة التي تحولت إلى ركام فوق رؤوس أهلها بفعل وحشية الكيان الغاصب الذي دمر البشر والحجر هناك، حتى بدأ يلاحق الهاربين من القطاع إلى المخيمات والمدارس التي تؤوي النازحين، ليرتكب أبشع المجازر بحق الفلسطينيين. آلاف الفلسطينيين، من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، أنهت أحلامهم وآمالهم آلة […]

ظهرت المقالة من شارع الرسول إلى أصحاب المسيرات.. العراق يعلن وقوفه مع غزة واستعداده لمواجهة الكيان أولاً على ايشان.